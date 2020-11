Sassuolo-Inter, Brozovic e Sensi a disposizione di Conte: uno dal 1′?

Stefano Sensi

Sassuolo-Inter è la sfida in programma sabato alle 15.00 al Mapei Stadium (QUI le ultime sui neroverdi). Conte ritrova Brozovic, guarito dal Coronavirus (vedi articolo) e anche Sensi, tornato a lavorare in gruppo in pianta stabile. Chi ha più chance dal 1′?

RITORNI – Sassuolo-Inter è la prossima e importantissima sfida che attende i nerazzurri di Antonio Conte, psicologicamente a pezzi dopo l’amara sconfitta in Champions League con il Real Madrid. Il tecnico leccese ha ritrovato Marcelo Brozovic, guarito dal Coronavirus. In settimana anche Stefano Sensi è tornato a lavorare in gruppo dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano da campo. Il centrocampo interista, dunque, torna ad avere a disposizione due pedine importanti. Chi ha più chance di scendere in campo dal 1′? Magari nessuno dei due, vista la poca propensione di Conte a cambiare ma certamente Sensi ha qualche allenamento in più di Brozovic e uno spezzone di partita potrebbe farlo. La motivazione potrebbe giocare un ruolo importante: Sensi infatti è fermo da tempo e vorrà riprendersi l’Inter.