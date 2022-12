Sassuolo-Inter, bilancio biglietti venduti: la decisione del club emiliano!

Sassuolo-Inter sarà l’ultima amichevole dicembrina dell’Inter, che tra poche ore sarà ospite al Mapei Stadium contro la formazione di Alessio Dionisi. Pochi spettatori, tant’è che la società nero-verde ha preso una decisione a tal proposito

COMUNICATO − Tramite una propria nota il Sassuolo ha comunicato la seguente decisione. “In seguito del Tavolo Tecnico svoltosi quest’oggi relativamente alla Gara amichevole Sassuolo-Inter, visto il numero di biglietti venduti nel settore TRIBUNA NORD e TRIBUNA SUD, si comunica che domani saranno esclusivamente aperti i settori di Tribuna Est ed Ovest. Gli acquirenti dei tagliandi di Tribuna Sud potranno accedere in Tribuna Est dal gate 7 mentre gli acquirenti dei tagliandi di Tribuna Nord potranno accedere, sempre in Tribuna Est, dal gate n. 8″. Inoltre, si legge, sempre nel comunicato che in occasione della partita amichevole verranno raccolti i fondi per l’acquisto di un isteroscopio per l’ospedale di Sassuolo.

Fonte: sassuolocalcio.it