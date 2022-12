Sassuolo-Inter, ancora Lukaku e Dzeko in attacco per costruire l’intesa – CdS

Contro il Sassuolo, Inzaghi schiererà ancora il tandem pesante composto da Lukaku e Dzeko. In attesa di Lautaro Martinez, tocca ai due giganti nerazzurri guidare l’attacco nerazzurro

INTESA DA COSTRUIRE – Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. I due giocheranno ancora insieme dal 1′ nell’amichevole contro il Sassuolo in programma oggi pomeriggio. Probabilmente i due giocheranno insieme anche contro il Napoli, nel primo big match del 2023. Lautaro Martinez rientrerà in questi giorni ma presumibilmente non partirà titolare contro i partenopei. Ecco quindi che il bosniaco e il belga dovranno guidare l’attacco nerazzurro, e l’amichevole oggi sarà utilissima per costruire un’intesa importante.

