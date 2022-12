Sassuolo-Inter 0-0 al 45’: tanta pressione ma nessun gol al primo tempo

Sassuolo-Inter è l’ultima amichevole prima della ripresa della Serie A e il primo tempo si chiude sullo 0-0. Non tantissime occasioni, predominio nerazzurro ma senza riuscire a trovare il gol. QUI il live della partita.

SASSUOLO-INTER, PRIMO TEMPO – Tre minuti per vedere un tiro in porta, lo fa Edin Dzeko su suggerimento di Federico Dimarco ma Gianluca Pegolo è attento. Poco dopo girata di Romelu Lukaku a lato, mentre a qualche istante dal quarto d’ora un errore di Jeremy Toljan favorisce Dimarco che non inquadra la porta. Al 20’ spreca Henrikh Mkhitaryan su un due contro uno, sbagliando il tocco verso Lukaku a centro area. Allo stesso Mkhitaryan annullato poi un gol per fuorigioco. Ammonito Hamed Junior Traoré, l’unico della prima frazione. A cinque minuti dalla fine del primo tempo angolo di Hakan Calhanoglu, ma nonostante la battuta molto invitante nessuno trova la deviazione vincente. Idem al 42’, quando Francesco Acerbi fa sponda e non trova compagni. Ci prova anche Nicolò Barella al 44’, con un sinistro dai venti metri alto. Si chiude con un angolo a favore del Sassuolo, che André Onana respinge e porta al duplice fischio dell’arbitro con Dimarco dell’Inter per un attimo a terra.

SASSUOLO-INTER 0-0 AL 45’