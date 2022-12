Sassuolo, allenamento vista Inter: ritorno per un nazionale

Allenamento anche in casa Sassuolo alla vigilia del test amichevole contro l’Inter al Mapei Stadium. Ritorno in campo anche per il croato Martin Erlic, impegnato al Mondiale in Qatar.

ALLENAMENTO – Riscaldamento, torello, possesso palla, partitelle a campo ridotto ed esercitazioni tecnico-tattiche. Questo l’allenamento di oggi in casa Sassuolo alla vigilia della sfida amichevole contro l’Inter in programma domani al Mapei Stadium. Ritorno sul campo di allenamento anche per Martin Erlic che, come Marcelo Brozovic, è appena tornato dopo il terzo posto al Mondiale in Qatar con la maglia della Croazia.