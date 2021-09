Sassuolo, allenamento verso l’Inter: differenziato per Consigli e altri due

Sassuolo-Inter andrà in scena sabato 2 ottobre alle ore 20:45. La squadra di Dionisi continua la preparazione prima della sfida ai nerazzurri, di seguito il report dell’allenamento.

REPORT – Il Sassuolo prosegue la preparazione in vista del match di Serie A contro l’Inter di Simone Inzaghi. Seduta pomeridiana per gli uomini allenati da Alessio Dionisi: riscaldamento, seguito da sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per ogni reparto. Per chiudere, la squadra ha svolto una partitella a tutto campo. Lavoro differenziato per tre calciatori: Andrea Consigli, Giacomo Satalino e Jeremy Toljan. Domani in programma una seduta mattutina.

Fonte: sassuolocalcio.it