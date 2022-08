Sarri ritrova Pedro, subito dal 1′! Altro titolare scivola in panchina – CdS

Sarri in attacco recupera Pedro, visto in campo a partita in corso contro il Torino. Come specificato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo si candida per una maglia da titolare.

IN ATTACCO – Pedro si allena da una settimana intera con la Lazio e vuole fare il suo debutto da titolare in questa stagione. Maurizio Sarri contro l’Inter è sempre più indirizzato a schierare l’attaccante spagnolo, che dovrebbe soffiare il posto a Mattia Zaccagni, più a rischio rispetto Felipe Anderson viste le ultime prove tattiche. Poi in attacco, ovviamente, l’inamovibile Ciro Immobile.

Fonte: Corriere dello Sport – Carlo Roscito