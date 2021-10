Sarri, Radu e il COVID-19: la Lazio precisa le parole del tecnico

Durante la conferenza stampa di oggi, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato delle condizioni di Stefan Radu e del COVID-19 (vedi articolo). Parole che la Lazio – attraverso una nota – ha voluto precisare.

PRECISAZIONE – Con una nota apparsa sul sito web ufficiale della Lazio, la società capitolina ha voluto precisare una frase del tecnico Maurizio Sarri sulle condizioni di Stefan Radu in vista della sfida di domani contro l’Inter. “Con riferimento alla conferenza stampa del mister e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole. Il calciatore non ha contratto il COVID-19. È stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino. Nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione”.