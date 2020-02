Sarri ha un dubbio per l’Inter: Pjanic titolare o in panchina? – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che in casa Juventus c’è un dubbio a centrocampo per la sfida con l’Inter. Pjanic giocherà o no?

DUBBIO A CENTROCAMPO – Pjanic sì o Pjanic no? E’ questo il dubbio principale per Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con l’Inter. In Champions il bosniaco è apparso in difficoltà, dopo l’affaticamento agli adduttori delle scorse settimane, e potrebbe partire dalla panchina. Il condizionale è d’obbligo perché Mire è il faro del gioco bianconero ma il tecnico potrebbe preferirgli Bentancur in regia. Con l’uruguaiano al timone, tornerebbe titolare Ramsey come mezzala destra, mentre Matuidi agirà a sinistra, anche perché Rabiot è in dubbio per una leggera contusione al calcagno del piede sinistro rimediata a Lione e ieri si è allenato a parte. Con il numero 5 in campo, invece, ballottaggio Bentancur-Ramsey; occhio però a Khedira.