Sarri ha in dubbio per l’Inter Chiellini e Pjanic: le condizioni – TS

“Tuttosport” scrive che per Juventus-Inter Sarri deve ancora valutare le condizioni di Giorgio Chiellini e Miralem Pjanic.

PROBLEMI FISICI – Con ogni probabilità sarà oggi la giornata decisiva per la presenza o meno di Giorgio Chiellini al centro della difesa bianconera nella sfida con l’Inter di domenica sera. Il capitano bianconero lunedì si era allenato a parte per un leggero affaticamento agli adduttori e, se si fosse giocato mercoledì, non avrebbe disputato il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Il problema però è apparso da subito non preoccupante e l’ipotesi di vedere il difensore livornese in campo nel derby d’Italia è stata tenuta sempre in considerazione. Chiellini in questi giorni, compreso ieri, ha svolto un lavoro personalizzato, mentre oggi testerà, assieme a Sarri e allo staff, efficienza e autonomia da partita, in modo che il tecnico possa poi impostare la rifinitura di sabato sapendo con relativa certezza (qualche piccolo dubbio potrebbe restare) se potrà contare su di lui oppure no. Ovviamente non verrà corso il minimo rischio, con Bonucci e de Ligt pronti a giocare dall’inizio. Con Chiellini disponibile invece l’azzurro e l’olandese dovrebbero contendersi l’altro posto al centro della difesa.

IN AFFANNO – L’altro dubbio riguarda Pjanic, sottotono nell’ultimo periodo, che potrebbe essere rimpiazzato da Bentancur in posizione da regista, con Ramsey, Matuidi e Rabiot a giocarsi i due posti da mezzala. In attacco Cuadrado, Dybala e Ronaldo è l’assetto più probabile, a meno che Sarri non rispolveri il 4-3-1-2 (in questo caso con Ramsey o Bernardeschi trequartista) che aveva funzionato bene all’andata.