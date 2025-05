Sarà un’Inter piena di riserve: col Verona ‘si salvano’ solo tre – CdS

Questa sera l’Inter affronterà il Verona nel match valido per la trentacinquesima giornata di campionato. Inzaghi pensa al Barcellona ed è pronto a cambiarne otto rispetto alla squadra che è scesa in campo dal 1′ a Barcellona.

SOLO TRE SUPERSTITI – Sarà l’Inter B a sfidare questa sera a San Siro (fischio d’inizio ore 20.45) il Verona di Paolo Zanetti. I nerazzurri pensano alla partita di ritorno contro il Barcellona, in programma martedì sempre a Milano. Ecco perché Simone Inzaghi rivoluzionerà totalmente l’undici di partenza. Rispetto alla sfida pareggiata 3-3 al Montjuic, ci saranno ben otto cambi nella formazione iniziale, con i soli Yann Sommer, Yann Aurel Bisseck e probabilmente Nicolò Barella confermati. Poi dentro le riserve. Ovviamente si giocherà qualche minuto dopo la fine della partita del Napoli a Lecce allo Stadio Via del Mare. Si saprà dunque il risultato, che per forza di cose inciderà non poco sull’approccio alla gara dei campioni d’Italia.

La probabile formazione dell’Inter contro il Verona con 8 cambi

PROBABILE – Inzaghi farà rifiatare i rientranti Denzel Dumfries e Marcus Thuram. I due, ritornati dal 1′ solamente mercoledì, dovrà riposare e gestire le proprie energie. Sono indispensabili e martedì saranno chiamati a fare un’altra super partita. Al loro posto, dentro Matteo Darmian e Marko Arnautovic. C’è ovviamente anche un Lautaro Martinez da sostituire. Gli esami di ieri hanno scongiurato una lesione. Oggi giocherà Joaquin Correa. Poi a centrocampo, scalpitano Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Nicola Zalewski, che dovrebbero prendere il posto di Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu (squalificato) e Federico Dimarco. Dietro, Carlos Augusto rileverà Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij prenderà il posto di Francesco Acerbi. La probabile formazione di Inter-Verona, secondo i colleghi del Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Zalewski; Arnautovic, Correa.