Sanchez e Vidal saltano Lazio-Inter: Inzaghi ne lascia a casa tre

Lazio-Inter domani non avrà a disposizione Sanchez e Vidal. Come annunciato da Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo) i cileni saranno fra i tre indisponibili per l’anticipo di Serie A.

TRIPLA ASSENZA – La sosta per le nazionali costa (almeno) due giocatori per Lazio-Inter di domani. In attesa di valutare Joaquin Correa, Lautaro Martinez e Matias Vecino, attesi a ore in Italia, Simone Inzaghi annuncia l’assenza dei cileni: «Alexis Sanchez e Arturo Vidal non verranno con noi a Roma, perché sarebbero arrivati alle 3 di notte. Ho preferito farli rientrare qui a Milano, perché sicuramente non li avrei utilizzati. Torneranno utili per martedì, così come Stefano Sensi che negli ultimi quattro-cinque giorni si è allenato discretamente in gruppo. Non può ancora calciare col piede destro perché ha avuto una distorsione, però abbiamo avuto ottime sensazioni. Speriamo, se non già da martedì, dalla prossima di recuperarlo».