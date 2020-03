Sanchez verso la panchina, Conte vuole dare minuti ai titolari – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che per Inter-Getafe Conte vuole schierare Lukaku e Lautaro Martinez. Per Sanchez si prospetta la pachina.

FIDUCIA AI TITOLARI – Contro il Getafe in attacco è probabile che tocchi di nuovo alla coppia Lukaku-Lautaro. I du sono rimasti a secco nelle ultime 4 gare giocate assieme. Per Conte è fondamentale che quei due ritrovino l’antica vena e che tornino a fare la differenza. La conseguenza è che, almeno per il match di andata con il Getafe, Sanchez partirà nuovamente dalla panchina. Mentre era sempre stato titolare sia nei due match con il Ludogorets sia nelle tre gare sin qui disputate in Coppa Italia. In quelle occasioni non è riuscito a segnare – la sua unica prodezza interista resta quella alla Sampdoria lo scorso 28 settembre – e, paradossalmente, è lo stato più decisivo in campionato: dando la svolta per sbloccare la sfida con l’Udinese e nel derby con il Milan, servendo l’assist per il temporaneo 2-2 a Vecino.