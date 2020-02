Sanchez titolare contro il Milan, cerca la sua occasione di incidere – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che Alexis Sanchez va verso una maglia da titolare in Inter-Milan. Un’occasione per il cileno di dimostrare il suo valore.

CONFERME CERCASI – Alexis Sanchez avrà la sua occasione per prendersi l’Inter. Dopo la deludente prova in Coppa Italia i minuti finali disputati a Udinese sembrano aver convinto tutti, Conte per primo. Per Inter-Milan sarà titolare. Giocherà a fianco del suo amico Lukaku. E questo sarà certamente un vantaggio. I due si conoscono sin dai tempi di Manchester.

INSERIMENTO DIFFICILE – In nerazzurro, invece, complice l’infortunio che ha tenuto fuori Alexis per 3 mesi, in campo insieme sono rimasti in tutto per 182’ (47 in campionato e 135 in Coppa Italia). Un girone fa, però, proprio a cavallo di queste gare, la condizione del cileno era tornata buona, raggiungendo il picco nelle gare con Sampdoria e Barcellona, al Camp Nou. L’infortunio alla caviglia, rimediato a inizio ottobre con la sua nazionale in un contrasto con Cuadrado, ha di fatto azzerato tutto. Sanchez è tornato a disposizione di Conte all’inizio del nuovo anno, ma lì è pure ricominciata la sua caccia alla migliore condizione.

FUTURO INCERTO – Il derby è un’opportunità per dimostrare che l’Inter non si è sbagliata a portarlo a Milano quando è saltato l’acquisto di Dzeko. A fine stagione, a meno di clamorosi ribaltoni, tornerà al Manchester United, come ha già comunicato Solskjaer. Il cileno, però, vuole lasciare un bel ricordo e mettere la sua firma su una vittoria contro il Milan lo sarebbe certamente. In carriera gli è capitato una sola volta, in un rocambolesco 4-4 a San Siro: era il 9 gennaio 2011 e giocava ancora con la maglia dell’Udinese. Ma si sono comunque sprecati gli incroci quando è passato al Barcellona. Di fatto era un’abitudine che la squadra blaugrana affrontasse il Diavolo in Champions e anche che lo eliminasse: ultima volta nel novembre 2013, mentre non è più accaduto con Arsenal e United.