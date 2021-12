Sanchez titolare contro il Cagliari dovrà dimostrare di meritare l’Inter – CdS

Sanchez contro il Cagliari giocherà titolare al posto di Dzeko, sia per far rifiatare il bosniaco, sia per dimostrare di meritare la conferma all’Inter in vista del mercato di gennaio. L’Inter dal canto suo preferirebbe un giocatore diverso.

PRIMA DEL MERCATO – Sanchez contro il Cagliari giocherà titolare, la prima delle ultime tre partite prima della pausa natalizia e, soprattutto, del mercato di gennaio. Il cileno chiede spazio, ma ad oggi non ha dimostrato tanto. Contro i rossoblù potrebbe essere l’occasione giusta per mettersi in mostra, considerando lo stop di Correa. In termini di gol siamo fermi a uno: quello firmato in casa dello Sheriff. Ovvio che ci voglia di più, ma, alla sua terza stagione in nerazzurro, il rendimento di Sanchez è sempre stato altalenante. L’ingaggio del cileno (7 milioni) complica tutti i discorsi, ma potrebbe sempre saltar fuori un’occasione. L’anno scorso, per intendersi, lo scambio con Dzeko fu ad un passo. Al suo posto, l’Inter vorrebbe un attaccante che dia profondità, in modo da avere un attacco più completo come caratteristiche complessive.

Fonte: Corriere dello Sport