Sanchez sta bene (come Sensi) e Conte sa quando schierarlo con l’Inter

Alexis Sanchez Inter

Sanchez preoccupa ma non troppo. Anzi, la situazione oggi sembra già sotto controllo. Come riportato da “Sky Sport”, nelle prossime ore arriverà il feedback decisivo in vista della trasferta di Udine. Conte comunque sa come impiegarlo, come già dimostrato con Sensi

JOLLY DI CRISTALLO – Le preoccupazioni in casa Inter per Alexis Sanchez sono rientrate. L’attaccante cileno, uscito dolorante al termine di Inter-Juventus, sta bene e dovrebbe essere a disposizione di Antonio Conte con l’Udinese. Difficile, però, che Sanchez giochi da titolare la partita dell’ex in Friuli. Tre giorni dopo è in programma il quarto di Coppa Italia contro il Milan, altro appuntamento da non fallire. E in cui verranno fatte alcune rotazioni nella formazione iniziale. Quella dovrebbe essere la nuova chance di Sanchez dal 1′. Comunque, nel pomeriggio Conte e il suo staff valuteranno nel dettaglio le condizioni del cileno. Come già successo con Stefano Sensi, il tecnico sa quando schierare i suoi “dodicesimi”. Il centrocampista italiano per precauzione ha preferito saltare la Fiorentina in Coppa Italia, chissà non possa riavere un’occasione a breve. Dalla panchina.