Sanchez sempre più titolare, dubbio sul partner. Cambio a destra – Sky

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile – Alexis Sanchez partirà con ogni probabilità da titolare in Atalanta-Inter. A destra probabile invece il ritorno di Matteo Darmian dal primo minuto.

ULTIME DI FORMAZIONE – Queste le novità sulla possibile formazione di Simone Inzaghi per Atalanta-Inter: «Sanchez dovrebbe partire titolare. La risposta definitiva però Inzaghi la darà domani. L’Inter rimane in ritiro qui ad Appiano Gentile e partirà domani per andare a Bergamo. La curiosità è capire se con Sanchez giocherà Dzeko o Lautaro Martinez. Ci saranno altri cambi di formazione, come a destra Darmian al posto di Dumfries. A centrocampo i tre titolari sono un po’ affaticati e devono ancora completare il recupero. In difesa bisogna valutare fino all’ultimo con D’Ambrosio che sta bene e potrebbe far rifiatare uno dei titolari».