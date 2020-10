Sanchez, oggi visite e tampone in vista di Inter-Milan: Bastoni ci sarà?

Alexis Sanchez Inter

Sanchez si trova a Milano, e secondo quanto riportato da “Sportmediaset” già questa mattina si sottoporrà a una visita per valutare l’entità del presunto infortunio subito con il Cile (vedi articolo). Giornata di tamponi in casa nerazzurra, e in tal senso anche Alessandro Bastoni spera in una buona notizia in vista del derby.

VERSO IL DERBY – Sanchez si trova già a Milano (vedi articolo) e già questa mattina effettuerà una visita per scoprire l’entità del presunto infortunio subito con la maglia del Cile. Il calciatore però avrebbe informato la società di una semplice contrattura già superata. Notizie contrastanti che potranno essere smentite (o confermate) già questa mattina. Antonio Conte incrocia le dita per lui ma anche per Alessandro Bastoni, l’unico ad aver concluso il periodo di quarantena e che in caso di esito negativo del tampone potrebbe tornare a disposizione di Inter-Milan in programma domani sera. In giornata arriverà l’esito dei tamponi anche per i giocatori rientrati dalle loro Nazionali come Romelu Lukaku, Arturo Vidal e lo stesso Alexis Sanchez.