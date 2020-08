Sanchez, obiettivo finale! Conte prova a riaverlo in campo per Siviglia-Inter

Condividi questo articolo

Sanchez è l’uomo in più che Conte spera di avere a (completa) disposizione in Siviglia-Inter. Come riportato da “Sport Mediaset”, aumentano le possibilità di vedere il cileno protagonista in finale di Europa League

JOLLY DALLA PANCHINA – Dopo la vittoria sullo Shakhtar Donetsk, l’Inter è già concentrata sulla finale contro il Siviglia. Per l’occasione Antonio Conte proverà a recuperare completamente anche Alexis Sanchez, ieri a sorpresa in panchina e protagonista “solo” del riscaldamento. Il cileno potrebbe essere l’arma in più dell’Inter per cercare di conquistare la UEFA Europa League a Colonia. Ovviamente, nessun dubbio sulla coppia titolare anti-Siviglia. In attacco ci saranno ancora Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, autori di quattro dei cinque gol segnati allo Shakhtar. Solo panchina per Sanchez, poi chissà: se a Conte servisse il numero 7 cileno per cambiare le sorti della partita, sarebbe importante aver superato del tutto il recente infortunio.