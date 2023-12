Sanchez, altro che recupero: niente Inter-Bologna! Le novità sull’infortunio

Sanchez sembrava poter recuperare per Inter-Bologna di mercoledì, ma così non sarà. A due giorni dalla partita arriva un nuovo rinvio del suo ritorno in campo dopo il problema accusato sabato.

LO STOP – Come spesso succede con Alexis Sanchez, i tempi di recupero si dilatano. Sabato non era partito per Roma per un generico “affaticamento”, che non sembrava nulla di grave. Tanto che ieri sera Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la partita, aveva dato per probabile il suo rientro in Inter-Bologna mercoledì alle 21 in Coppa Italia. Ma pochi istanti fa Matteo Barzaghi di Sky Sport, via Twitter, ha annunciato: “Inter, Alexis Sanchez oggi a parte. Non recupera per il Bologna per via del problema muscolare accusato sabato. Si vedrà nei prossimi giorni per il Lecce“.