Sanchez-Lautaro Martinez, oggi si decidono le gerarchie?

L’Inter è pronta a ricevere il Sassuolo alle 18 a San Siro. Un match importante per i nerazzurri che potrebbero tornare subito in vetta alla classifica di Serie A dopo il pareggio di ieri sera del Milan. Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi alla coppia Lautaro Martínez-Alexis Sanchez (vedi articolo).

GERARCHIE – L’Inter alle 18 affronta in casa il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi sono una squadra da temere vista l’alta qualità e le tante ottime prestazioni fatte vedere in stagione. La squadra di Simone Inzaghi è pronta ad essere guidata dal tandem tutto sudamericano AlexisSanchez-LautaroMartinez (vedi articolo). Edin Dzeko infatti sembra essersi meritato un turno di riposo dopo i tanti impegni da titolare e il nuovo tandem potrebbe essere fondamentale per due motivi. In primis per capire se tra i due ci può essere sintonia, il secondo per capire chi tra i due è il partner ideale di Dzeko, insomma chi è più in forma. Entrambi, in campionato, non segnano dal 17 dicembre scorso nel match vinto 5-0 sul campo della Salernitana anche se, Sanchez, ha avuto un periodo più d’oro in quest’ultimo mese e mezzo con due gol in Coppa Italia e il gol decisivo in Supercoppa Italiana. Chi tra i due si prenderà la scena?