Sanchez insidia Lautaro Martinez: oggi titolare? Conte ha fiducia in lui

Alexis Sanchez (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Sanchez, nuova chance da titolare oggi in Parma-Inter. Dopo la rete realizzata contro il Genoa (da subentrato, gol dello 0-3), il cileno oggi potrebbe far rifiatare Lautaro Martinez in vista della sfida contro i crociati.

NUOVA CHANCE – Sanchez, salgono le quotazioni dell’attaccante cileno per far coppia con Romelu Lukaku, questa sera, in vista della sfida contro il Parma in programma alle 20:45. Parole di fiducia da parte di Antonio Conte ieri durante la conferenza stampa, il tecnico ha parlato dello stato di forma del giocatore considerando il periodo di difficoltà soprattutto dopo il suo arrivo e la rete realizzata nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa. Dalla panchina Alexis Sanchez trova la rete dello 0-3 che ribadisce in rete dopo l’ennesimo miracolo di Mattia Perin su Lukaku. Secondo il tecnico italiano, il calciatore adesso è nella migliore condizione psico-fisica da quando è all’Inter, motivo per cui avrà l’opportunità di dimostrarlo questa sera contro il Parma, con il solo obiettivo di vincere e tentare l’allungo in classifica a +6 dal Milan. Lautaro Martinez dunque avrà modo di riposare in vista dell’importante impegno di lunedì contro l’Atalanta a San Siro.