Sanchez out per infortunio, per l’Inter sfortuna nera: tutti gli indisponibili

Sanchez ieri è uscito per infortunio nell’intervallo di Inter-Borussia Monchengladbach (vedi articolo). Oggi si conosceranno le condizioni del cileno, ma intanto in vista del match col Genoa è allarme indisponibili.

ANCORA UNO FUORI! – L’Inter ieri ha perso Alexis Sanchez per infortunio. Il cileno è stato rimpiazzato da Lautaro Martinez nell’intervallo del match di Champions League contro il Borussia Monchengladbach per una nuova contrattura. Anche al ritorno dal Cile aveva avuto lo stesso problema (difficile si tratti di una “ricaduta”, o almeno questa è la speranza), poi era sceso in campo nel finale del derby. Appare complicato però, dato che mancano due giorni al match col Genoa, che possa recuperare entro le ore 18 di sabato. Oggi, in ogni caso, sono previsti nuovi accertamenti come anticipato da Antonio Conte nel post partita (vedi articolo).

CHI MANCA? – L’infortunio di Sanchez riduce ulteriormente le scelte per Conte in vista di Genoa-Inter. Mancherà sicuramente Achraf Hakimi, positivo al Coronavirus e con dieci giorni di quarantena obbligati. In più Stefano Sensi ieri non era nemmeno in panchina, per l’ennesimo problema fisico: anche lui è a serio rischio. Da capire se potranno negativizzarsi in tempo Roberto Gagliardini, Ionut Andrei Radu, Milan Skriniar e Ashley Young, gli altri contagiati, con l’augurio che dopo Hakimi non ne spuntino fuori altri. C’è poi anche Matias Vecino fuori per infortunio, ma a differenza di Sanchez e Sensi la sua assenza è già nota da tempo in casa Inter.