Sanchez in Inter-Milan ha l’occasione di lasciare un segno – TS

“Tuttosport” sottolinea che Inter-Milan può essere l’occasione per Alexis Sanchez di lasciare un segno in questa stagione nerazzurra.

OCCASIONE – Per vincere il derby l’Inter chiede un guizzo ad Alexis Sanchez. A 32 anni il cileno ha la giusta esperienza per affrontare da protagonista questo derby, a differenza invece del talentuoso, ma acerbo, Esposito. Suo sarà il compito di affiancare Lukaku nel compito di abbattere il muro rossonero.

STAGIONE DIFFICILE – Nulla è stato in discesa per Sanchez in questa stagione: arrivato a fine mercato, prima ha faticato a trovare la condizione, poi si è infortunato col Cile stando fuori tre mesi. Adesso ha l’opportunità di dimostrare il sui valore e prendersi un riconoscimento.