Sanchez e Vidal buoni segnali in allenamento, titolari in Bologna-Inter? – CdS

Sanchez e Vidal secondo il Corriere dello Sport sono favoriti in Bologna-Inter per prendere il posto rispettivamente di Edin Dzeko e Arturo Vidal.

SOSTITUTI – Sanchez e Vidal hanno dato buoni segnali in allenamento, a dimostrazione di aver trascorso le feste seguendo le schede fornite dai preparatori dell’Inter. Ieri, per l’appunto, il primo allenamento collettivo, dopo che le prime dopo le ripresa, erano state svolte in maniera differenziata e senza gruppo al completo. Il tandem cileno è pronto a sostituire contro il Bologna lo squalificato Calhanoglu, e in attacco Dzeko alle prese con il Covid. Le alternative, al momento, sono Gagliardini in mediana e Correa in attacco. Inzaghi spera che i due ripartano da dove hanno concluso il 2021: Sanchez, titolare contro Cagliari e Salernitana, ha messo a segno due gol e realizzato un assist. Per quanto riguarda Vidal, invece, è partito molto bene in questa stagione, tanto da guadagnarsi rapidamente l’etichetta di prima alternativa a centrocampo. La crescita di Calhagnolu, però, ha frenato la sua titolarità, ma a differenza della scorsa stagione, si è dimostrato decisivo (vedi il gol in UEFA Champions League). La logica vuole che si riparta proprio da Vidal, e inoltre il centrocampista cileno deve essere tenuto “caldo” in vista dell’importante sfida contro il Liverpool, dove mancherà Barella almeno per la prima partita.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua