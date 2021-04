Sanchez e il solito dubbio: in Inter-Sassuolo esito scontato o sorpresa?

Alexis Sanchez è in ballottaggio con Lautaro Martinez per una maglia da titolare in Inter-Sassuolo (QUI la probabile formazione). Un ballottaggio ricorrente soprattutto nelle ultime settimane, in cui il cileno ha mostrato uno stato di forma invidiabile. Conte prepara sorprese?

LEONE IN GABBIA – Sanchez ronza nella testa di Antonio Conte come un pensiero fisso: una di quelle idee che prendono forma poco prima di andare a dormire, e che svaniscono improvvisamente la mattina dopo. L’ex Arsenal è alle prese con un ballottaggio continuo e, negli ultimi tempi, vive un paradosso: ha raggiunto il top della condizione proprio quando Conte ha meno bisogno di lui. In Inter-Sassuolo, la solita suggestione di vederlo dall’inizio avrà esito scontato?

SORPRESA – Ovviamente la realtà non è mai così limpida, e Conte ha estremo bisogno di Sanchez anche quando i due titolarissimi non vogliono saperne di riposare. Ma il cileno non scende in campo dal 1′, in campionato, dal 4 marzo scorso (Parma-Inter 1-2), giorno in cui peraltro ha messo a segno una doppietta. Secondo le ultime indiscrezioni, Conte potrebbe modificare il suo reparto offensivo per Inter-Sassuolo inserendo proprio l’ex Barcellona.

CONDANNA – Nei prossimi cinquanta giorni, i nerazzurri avranno bisogno di Sanchez, che dovrà fare decisamente meglio di quanto messo in mostra a Bologna. Conte si aspetta tanto da lui, e gliel’ha dimostrato acquistandolo a titolo definitivo la scorsa estate. D’altro canto, è innegabile che al Sanchez di oggi stia stretto il ruolo di riserva di lusso. Ma gli equilibri gerarchici dell’Inter sono definiti da mesi. E lui, probabilmente, ha solo la colpa di avere davanti a sé due marziani.