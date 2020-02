Sanchez, che occasione in Inter-Ludogorets: attacco affidato a lui – TS

“Tuttosport” sottolinea come in Inter-Ludogorets il peso dell’attacco nerazzurro sarà tutto sulle spalle di Alexis Sanchez. Un’occasione per mettersi in mostra.

PROTAGONISTA ASSOLUTO – Domani sera avrà una chance ancora più importante. In Bulgaria all’andata era la spalla di Lautaro, al ritorno a San Siro sarà il protagonista dell’attacco interista. Per Alexis Sanchez arriva una nuova opportunità di mettersi in mostra in questa stagione tribolata. Giovedì scorso a Razgrad non è riuscito a coglierla. Conte gli ha concesso 90 minuti, ma l’attaccante cileno non ha lasciato il segno. L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stata la vetrina di Eriksen, al suo primo gol con la maglia nerazzurra. Ed è stata l’ennesima conferma per Lukaku che ha sbloccato una partita ferma con il suo ingresso in campo nel secondo tempo. Sanchez invece non ha conquistato angoli di copertina.

UNICA OPZIONE – Domani sera avrà ancora più spazio a disposizione a causa di squalifiche, recuperi dell’ultimo minuto e dosaggio delle forze in vista della partitissima di domenica sera a Torino con la Juventus. Lautaro è squalificato in Europa a causa dell’ammonizione rimediata in Bulgaria. Esposito è rientrato in gruppo solo ieri dopo lo stop di quasi due settimane a causa di un infortunio muscolare alla gamba destra. Sarà valutato nella rifinitura di oggi, ma non sarà facile considerarlo già pronto per partire dall’inizio. Difficilmente Lukaku sarà utilizzato dal primo minuto a tre giorni dalla sfida con la Juventus. Resta quindi la possibilità di schierare Sanchez da prima punta con Eriksen in appoggio come trequartista alle sue spalle, oppure affiancare al cileno il 19enne della Primavera, Edoardo Vergani. In ogni caso la vetrina sarà tutta per il Niño Maravilla.

PERMANENZA IN BILICO – Fino ad ora si è visto poco, complice anche l’infortunio che ha bloccato il numero 7 da ottobre a inizio gennaio. Il tempo stringe perché le opportunità diminuiscono con il passare dei mesi e si avvicina la scadenza nella quale si deciderà il futuro del calciatore, in prestito dal Manchester United. L’ingaggio di Sanchez con i Red Devils (contratto in scadenza nel 2022) è molto elevato. Questo complica la negoziazione con il club inglese e con l’entourage dell’attaccante. Ma molto dipenderà da altri incastri: ad esempio, la sorte di Lautaro. Se l’argentino andrà al Barcellona, Sanchez potrebbe essere una valida alternativa già in rosa, per il quale fare qualche sacrificio economico in più. Ma queste sono ancora situazioni premature. Quello che non è più rinviabile è l’appuntamento con il vero Sanchez. Domani sera con il Ludogorets il cileno avrà tutto l’attacco per sé in modo da aggiornare il numero dei gol segnati, fermo da quasi cinque mesi.