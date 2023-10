Sanchez chance in Inter-Bologna? Altri quattro cambi! La formazione – Sky

Sanchez potrebbe essere una delle quattro novità di formazione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Bologna in programma sabato alle 15. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Sky Sport.

CAMBI DI FORMAZIONE – Nuova chance da titolare per Alexis Sanchez. Simone Inzaghi in vista di Inter-Bologna in programma domani alle 15 valuta l’inserimento dell’attaccante cileno dopo la sfida di Champions League. Il cambio in attacco, però, potrebbe non essere l’unico. Il mister valuta altri quattro cambi totali di formazione, a partire dalla difesa, con la conferma di Benjamin Pavard, ma il ritorno di Stefan de Vrij al centro. Denzel Dumfries potrebbe riposare per dare spazio a Matteo Darmian a destra, ma l’olandese ad oggi resta ancora il favorito. L’altra importante novità potrebbe riguardare Kristjan Asllani davanti la difesa al posto di Hakan Calhanoglu. Il compagno di reparto di Sanchez dovrebbe essere, ancora una volta, Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.