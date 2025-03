Sanchez, cattive notizie dal Cile per l’Udinese: il dubbio contro l’ex Inter!

Gli infortuni non danno tregua ad Alexis Sanchez. L’Udinese riceve cattive notizie dal ritiro del Cile nella settimana che porta allo scontro di campionato con l’Inter.

ANCORA GUAI – Alexis Sanchez si sarebbe certamente augurato un altro tipo di ritorno all’Udinese, sua storica squadra di appartenenza, dopo l’ultima stagione trascorsa all’Inter. Invece anche in bianconero gli infortuni continuano a tormentare il Nino, tornato a disposizione di Kosta Runjaic di recente dopo un lungo stop iniziale. I guai, purtroppo sembrano non finire. L’ex nerazzurro, in campo per tutto il primo tempo nell’ultima sfida di campionato dell’Udinese, è partito per il Cile dopo la convocazione del suo CT. La sosta per le Nazionali, però, ha portato solo cattive notizie: Sanchez, infatti, è nuovamente vittima di un problema fisico.

Sanchez, rischio forfait per l’Inter? L’Udinese monitora dal ritiro del Cile

LA SITUAZIONE – Un altro affaticamento muscolare tormenta Sanchez, rimasto a riposo nella prima sfida di Qualificazione ai Mondiali del suo Cile. Probabilmente il “Nino” non disputerà neanche il secondo match, quello contro l’Equador previsto nella notte tra martedì e mercoledì. A farlo sapere è direttamente lo stesso attaccante, che sui social scrive: «Orgoglioso di essere cileno e di vestire la maglia del mio paese. Sono triste per non poterci essere martedì, so che tutto il paese sosterrà la Nazionale. Quando ho indossato questa maglia vedevo un bambino che voleva essere tale, un nonno che abbracciava suo nipote, famiglie unite e nel mio caso una madre che guardava suo figlio indossare la maglia del Cile. Succeda quel che succeda amore incondizionato verso i tuoi colori, Cile». L’Udinese, ovviamente, monitora da lontano la situazione con attenzione. Al rientro dalla sosta, infatti, ci sarà l’Inter come avversario da affrontare e Runjaic sembra destinato ad avere un’arma in meno: proprio l’ex nerazzurro Sanchez.