Sanchez in campo in Inter-Bologna? Aggiornamento sull’infortunio

Sanchez è uno dei tanti giocatori dell’Inter che non hanno partecipato alla partita di stasera contro la Lazio perché infortunati. Dall’Olimpico arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni.

RECUPERO IMMEDIATO? – Si deve già voltare pagina dopo la gran vittoria per 0-2 sulla Lazio, mercoledì alle 21 c’è l’esordio in Coppa Italia. E non una partita facilissima, perché l’ottavo di finale del Meazza sarà Inter-Bologna contro la bestia nera dell’ultimo periodo nonché nuova quarta in classifica dopo il 2-0 sulla Roma nel tardo pomeriggio. Da capire se ci sarà Alexis Sanchez, oggi indisponibile e non partito per Roma. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha aggiornato sulle sue condizioni: «Può recuperare Sanchez per Inter-Bologna? Speriamo. Ha avuto un affaticamento nella rifinitura, si è fermato dopo una ventina di minuti e abbiamo valutato di non portarlo. Probabilmente avrebbe giocato la parte finale della gara, che magari avrebbe compromesso qualcosina a livello muscolare. Speriamo di recuperarlo per mercoledì, vediamo domani ma c’è fiducia».