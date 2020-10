Sanchez, il cambio era per infortunio! Le condizioni dopo la partita

Alexis Sanchez Inter

Sanchez è stato sostituito da Lautaro Martinez nell’intervallo di Inter-Borussia Monchengladbach 2-2 di Champions League (vedi articolo) per un infortunio. Lo comunica la società, al termine della partita, dando le condizioni del cileno.

NON C’È PACE – Alexis Sanchez sostituito da Lautaro Martinez nell’intervallo di Inter-Borussia Monchengladbach a causa di un infortunio. L’attaccante cileno, già rientrato dalle nazionali con un piccolo problema fisico, è di nuovo soggetto a un fastidio muscolare. La società comunica che per lui si tratta di contrattura all’adduttore destro. Questo il motivo del cambio, per l’ennesimo problema di un inizio di stagione terribile in tal senso. Da capire se Sanchez potrà recuperare in tempo per la prossima partita dell’Inter, sabato contro il Genoa.