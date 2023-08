Sanchez, niente Cagliari-Inter: attesa di una settimana – TS

Niente Cagliari-Inter per Alexis Sanchez, ufficializzato nella giornata di ieri come nuovo attaccante dell’Inter. Come riporta Tuttosport, Simone Inzaghi vuole prima valutarne la condizione fisica, per poi tenerlo in considerazione per la gara contro la Fiorentina.

ATTESA – Dopo il suo ritorno ufficiale all’Inter, Alexis Sanchez dovrà attendere qualche giorno prima di poter tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Niente partenza con la squadra per lui in occasione della gara contro il Cagliari: il cileno resterà infatti ad Appiano Gentile per allenarsi. Il tecnico ne valuterà condizione fisica e ritmo partita nella settimana, poi, che porta alla gara di San Siro contro la Fiorentina in programma domenica 3 settembre.

Fonte: Tuttosport, Federico Masini