Sanchez aspetta il provino di Eriksen: Conte a Torino può rinnovare l’Inter

Alexis Sanchez in Inter-Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Sanchez è in ballottaggio con Lautaro Martinez per una maglia da titolare in Torino-Inter. Il cileno aspetta il suo momento ma soprattutto l’eventuale OK di Conte nel poter schierare Eriksen dal 1′

GIOCO DELLE COPPIE – Le buone notizie arrivate oggi da Appiano Gentile cercano conferme a Torino, domani. La presenza di Christian Eriksen dall’inizio è in dubbio, sebbene Antonio Conte ci stia pensando seriamente per Torino-Inter (vedi articolo). L’alternativa al centrocampista danese è Roberto Gagliardini, già pre-allertato per giocare mezzala sinistra. L’eventuale assenza di Eriksen dal 1′ può riaprire – un po’ a sorpresa – le porte della titolarità ad Alexis Sanchez, che al momento parte dietro nelle gerarchie ma non così dietro come qualche settimana fa (vedi focus). Senza il doppio regista, infatti, Conte potrà richiedere al cileno quel lavoro di raccordo tra i reparti che Gagliardini non riuscirebbe a garantire con la dovuta qualità. In quel caso, Lautaro Martinez inizierà dalla panchina insieme a Eriksen. Nel gioco delle coppie, Gagliardini chiama Sanchez. Ma per il momento Eriksen e Lautaro Martinez sembrano favoriti. Per Sanchez, più che per Gagliardini, decisivo il provino di Eriksen a poche ore da Torino-Inter. Tanto poi deciderà Conte come completare.