Sanchez a pieno da giovedì, Lautaro Martinez alla vigilia. Due a parte – Sky

Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, è intervenuto da Appiano Gentile per fare il punto della situazione dell’allenamento in casa nerazzurra. Aggiornamenti anche su Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, ancora impegnati con le rispettive nazionali.

DERBY IN PREPARAZIONE – In vista di Inter-Milan, sono questi gli ultimi aggiornamenti di Andrea Paventi da Appiano Gentile: «Allenamento di oggi disturbato dal forte vento. Sanchez lo rivedremo a pieno giovedì, quando si allenerà con i compagni di squadra dopo il rientro di mercoledì. Lautaro Martinez c’è il rischio di rivederlo per l’allenamento con il resto del gruppo alla vigilia. Vecino è già rientrato oggi. Gosens e Correa hanno lavorato a parte».