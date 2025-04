San Siro, tifosi Milan battono in ritirata? Anomalia nel derby di Coppa Italia! – TS

Cosa aspettarsi dal pubblico di San Siro per Milan-Inter di Coppa Italia? Nel derby che vale la semifinale d’andata di domani sera potrebbe registrarsi un’anomalia.

COSA ASPETTARSI – Che sia in campionato, in Coppa Italia o, addirittura, in Champions League (come accaduto nel 2023), un derby è sempre un derby. La Stracittadina Milanese crea sempre e in ogni caso grande entusiasmo, chiamando a rapporto tutto il pubblico di Inter e Milan. Per questo sapere che San Siro potrebbe non registrare il tutto esaurito domani sera risulta particolarmente strano. Lo fa sapere l’edizione odierna di TuttoSport, che evidenzia l’anomalia e prova a trovare la causa del mancato sold-out del “Giuseppe Meazza” in occasione di Milan-Inter.

San Siro, niente pienone per Milan-Inter di Coppa Italia: da cosa dipende?

IL PUNTO – A due giorni dall’andata della semifinale di Coppa Italia, sono ancora a disposizione numerosi biglietti per Milan-Inter. Non è previsto, dunque, il tutto esaurito a San Siro domani sera, quando alle 21.00 è previsto il fischio d’inizio del quarto derby milanese della stagione. La causa, probabilmente, è da individuare nel momento poco felice che sta vivendo la squadra di Sergio Conceicao ed anche dei prezzi dei biglietti. Il Milan, spiega il quotidiano sportivo, spera di poter arrivare a 65 mila spettatori, anche se fino a ieri molti biglietti erano ancora a disposizione. In casa rossonera, dunque, sembra mancare il solito entusiasmo per la sfida di Coppa Italia contro i cugini. E sul fronte Inter? Anche al secondo verde della Curva Nord di San Siro restano diverse centinaia di biglietti. Tuttavia, resta ancora più di un giorno a disposizione, che potrebbe cambiare la situazione.

