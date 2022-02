San Siro, prato rifatto per Inter-Milan! Investimento da mezzo milione – CdS

San Siro, oggi il derby tra Inter e Milan si giocherà in un terreno completamente rifatto dopo ben tredici giorni di duro lavoro e un investimento da mezzo milione! Di seguito al notizia riportata dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport.

TERRENO RIFATTO – San Siro con un campo finalmente all’altezza del derby tra Inter e Milan che si disputerà oggi alle 18. Come riportato dal quotidiano romano, ci sono voluto tredici giorni di lavori e un investimento da mezzo milione per consentire alle due squadre di esibirsi su un palcoscenico all’altezza della Scala del Calcio. A coordinare il rifacimento del rettangolo di gioco è stato Giovanni Castelli, responsabile del terreno del Meazza dal 1991. Tredici giorni di duro lavoro, ventiquattro ore su ventiquattro, così come dichiarato dallo stesso Castelli.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti