San Siro, oltre 70mila tifosi tra Real Madrid e Bologna: che pubblico! – CdS

I tifosi dell’Inter si confermano tra i più affezionati. Numeri incredibili nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.

STADIO PIENO – Oltre 70 mila biglietti staccati per due gare a distanza di soli tre giorni e un possibile secondo tutto esaurito consecutivo. Le limitazioni causa pandemia obbligano a mantenere la capienza degli stadi entro il 50%, ma il pubblico interista si conferma tra i più affezionati. Prima del lockdown, in casa nerazzurra i record si rincorrevano. Ora bisogna accontentarsi e, di fatto gli spettatori di mercoledì scorso e quelli di oggi pomeriggio con il Bologna, prima della chiusura, avrebbero occupato gli spalti di San Siro per un unico match: basti ricordare che la media allora sfiorava le 66 mila presenze a gara.

Fonte: Corriere dello Sport