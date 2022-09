San Siro, in 60mila per Inter-Bayern Monaco! Tanti tedeschi e in tribuna diversi vip – CdS

Inter vicina al terzo sold-out di fila a San Siro per la sfida di UEFA Champions League oggi contro il Bayern Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno tanti anche i tifosi tedeschi, e diversi vip in tribuna.

VICINI AL SOLD OUT – Inter-Bayern Monaco vicino al terzo sold out di fila per i nerazzurri. Stasera a San Siro, difatti, saranno circa 60mila i presenti, non gli oltre 70mila che c’erano stati con lo Spezia e la Cremonese. Il motivo sta sicuramente nel costo del biglietto, ma a negare il terzo sold out di fila è stata soprattutto questa stagione super compressa, con il calendario del girone ufficializzato sabato 27 agosto e la vendita partita martedì 30. Polverizzare 74mila biglietti in 8 giorni era impossibile visto che nel frattempo il popolo nerazzurro ha risposto alla grande per le sfide contro il Torino (sabato) e contro la Roma (l’1 ottobre). I tedeschi saranno 4.300, ma le richieste erano più del doppio. Tra gli ospiti vip Hell Raton, “Il Pagante”, l’influencer Chiara Biasi, Giacomo Cavalli, Ignazio Moser, Allison Fullin, gli Autogol, Paola Egonu e diversi giocatori della Nba.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti