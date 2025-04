San Siro a festa per Inter-Bayern Monaco e l’incasso è monstre! – CdS

Stasera San Siro accende le luci a Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Una serata magica, quella da Triplete.

CONTO ALLA ROVESCIA – Cresce l’attesa per Inter-Bayern Monaco: una notte magica a San Siro. La notta del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Da un lato, la Beneamata che dovrà difendere il 2-1 di Monaco di Baviera, dall’altro il Bayern ferito, che va a caccia della rimonta per continuare il percorso verso quella finale che si giocherà in casa il prossimo 31 maggio. All’Inter serve la notte da triplete. Una di quelle notti memorabili, che resteranno nella storia. Per l’occasione, San Siro sarà sold-out: non ci sarà nessun posto libero, come sottolinea il Corriere dello Sport. Lautaro Martinez e compagni dovranno fare la solita partita nella partita: soffrire e resistere tutti insieme, ma anche attaccare all’unisono. Insomma, come ribadito dallo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa di ieri, bisogna ripetere la prestazione dell’andata.

San Siro si accende per Inter-Bayern Monaco: avanti!

INCASSO – In vista di Inter-Bayern Monaco, i 75 mila di San Siro regaleranno alle casse della Beneamata nove milioni di euro. E sarà il secondo nella storia del club nerazzurro, dopo, appunto, Inter-Milan del 16 maggio 2023. Il popolo nerazzurro, durante questi 4 anni di Simone Inzaghi, è stato abituato troppo bene. In casa, l’Inter su 14 partite ne ha vinte 12 e pareggiate 2. L’ultimo KO è datato 7 settembre 2022 proprio contro il Bayern. Appunto, il Bayern, che qui a San Siro ha vinto 4 volte. Ai nerazzurri serva da monito. Stasera c’è da fare la storia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno