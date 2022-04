San Siro, bolgia per Inter-Milan e Inter-Roma. Che risposta dei tifosi! – CdS

L’Inter è volata ieri a Spezia dove stasera giocherà il suo match contro la squadra di Thiago Motta. Per alzare lo scudetto serve vincerle tutte e i nerazzurri questo lo sanno bene. Intanto però, i tifosi della benamata, hanno deciso di sostenere a San Siro la squadra come non mai contro Milan e Roma.

BOLGIA – San Siro sarà una bolgia! L’Inter, nelle sfide cruciali contro Milan (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Roma, settimana prossima, vedrà i tifosi accorrere in massa al Meazza. Come infatti scrive il Corriere dello Sport, per il derby di Coppa Italia è già tutto esaurito con più di 75mila tagliandi staccati e un colpo d’occhio che sarà davvero unico. Per quanto riguarda invece il match con la Roma, al momento siamo già oltre 60mila biglietti venduti senza dimenticare che, a poco più di una settimana dal prossimo weekend, non ci sono ancora data e orario ufficiale. Insomma, la tifoseria dell’Inter ci crede e vuole far sentire il suo appoggio alla squadra in tutti i modi.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona