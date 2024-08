San Siro inizia ad accogliere l’Inter: il programma a -1 dal Lecce!

Le porte di San Siro si aprono prima per gli uomini di Simone Inzaghi, domani anche per i tantissimi impazienti tifosi nerazzurri. Di seguito i dettagli e gli aggiornamenti sulla rifinitura alla vigilia di Inter-Lecce.

ASSAGGIO – San Siro si prepara ad indossare il vestito delle grande occasioni per accogliere domani sera la prima sfida casalinga dell’Inter. Come sempre non manca l’entusiasmo da parte dei supporter nerazzurri, pronti a incitare in uno stadio praticamente sold-out i campioni dello scudetto 2023/2024. Le porte di San Siro, però, non si apriranno solo domani, per la sfida contro il Lecce in programma alle ore 20.45. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, avranno la possibilità di assaggiare il prato del ‘Giuseppe Meazza’ già oggi pomeriggio.

Alla vigilia di Inter-Lecce San Siro si prepara al debutto casalingo!

PROGRAMMA – Proprio a San Siro si svolgerà la rifinitura dei nerazzurri alla vigilia di Inter-Lecce. Una pratica consueta, prima di ogni debutto casalingo, che permetterà agli uomini di Inzaghi di testare il proprio terreno di gioco. Lì, dove circa quattro mesi fa l’Inter ha conquistato lo scudetto della seconda stella, oggi pomeriggio tornerà ad allenarsi per i nuovi obiettivi stagionali. Come spiegato da Matteo Barzaghi nel corso dell’aggiornamento su Sky Sport 24, i nerazzurri stanno cominciando ad arrivare nei pressi dello stadio. Con calma, poi, si prepareranno negli spogliatoi per la sessione di rifinitura che avverrà nel tardo pomeriggio, all’incirca intorno alle ore 18.00. Successivamente si potranno avere maggiori informazioni anche sulle intenzioni tattiche di Inzaghi, impegnato a preparare la seconda formazione della stagione.