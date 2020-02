Sampdoria-Verona come Juventus-Inter? Possibile sesto rinvio in Serie A

Condividi questo articolo

Sampdoria-Verona si dovrebbe giocare lunedì alle ore 20.45, ma il condizionale è d’obbligo. La partita del Ferraris potrebbe essere il sesto rinvio della ventiseiesima giornata di Serie A: farà la stessa fine di Juventus-Inter?



ANCORA UN RINVIO IN SERIE A? – L’emergenza Coronavirus continuerà anche dopo il weekend, nonostante il DPCM di inizio settimana al momento sia valido fino alle 23.59 di domenica. Per questo motivo Sampdoria-Verona, programmata per le 20.45 di lunedì, non è sotto restrizioni e al momento si giocherebbe a porte aperte. Tuttavia nelle prossime ore c’è il rischio che si aggiunga alle cinque partite della ventiseiesima giornata di Serie A già rinviate stamattina (vedi articolo), in quanto comunque su una situazione a rischio. Questo l’annuncio di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, sul suo profilo Twitter: “La partita Sampdoria-Verona di lunedì pur essendo nella zona di Genova porterebbe tifosi da tutta la regione, compreso il savonese. Per questo è in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani”. Il match del Ferraris, quindi, rischia di fare la stessa fine di Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Peraltro la Sampdoria deve già recuperare l’incontro di domenica scorsa con l’Inter, e al momento non ci sono date (vedi articolo).