Sampdoria, sfuma il colpo Florentino! Pronta l’alternativa in vista dell’Inter

MOVIMENTI – La Sampdoria è uno dei club più attivi in queste ultime ore di calciomercato. I blucerchiati, prossimi avversari dell’Inter in campionato, hanno visto sfumare proprio alla fine il colpo Florentino, che ha preferito il Getafe ma secondo Gianluca Di Marzio l’alternativa è già pronta. La Sampdoria sta infatti trattando con il Torino per Thomas Rincon. Sarà lui il rinforzo a centrocampo in vista della sfida all’Inter?