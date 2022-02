Sampdoria, Sensi gol e poker al Sassuolo. A Marassi finisce 4-0

Due gol per tempo e la nuova Sampdoria di Marco Giampaolo spazza via il Sassuolo di Dionisi. I blucerchiati nel primo tempo si portano avanti 2-0 per poi arrotondare i conti sul 4-0 con Andrea Conti e Candreva su rigore.

REPORT – Sette minuti e la Sampdoria si trova avanti 2-0. Prima a segnare è il grande ex della sfida, Ciccio Caputo. Cross dalla sinistra e piattone con il destro che beffa Consigli sul palo lontano con una sorta di lob. Poi a segnare ci pensa il calciatore in prestito dall’Inter, Stefano Sensi (vedi articolo). Tanti tentativi che hanno trovato Consigli pronto ma sull’ultima respinta il numero 5 blucerchiato ha ribadito in rete trovando subito il gol con la nuova maglia. Il Sassuolo prova a tornare in partita ma non ci riesce complice un grande Falcone tra i pali con la Sampdoria che nel secondo tempo trova il 3-0 con il neo entrato Conti, bravo a tagliare sul secondo palo spedendo di forza in porta. Il match poi finisce 4-0 con il rigore procurato da Caputo su uscita sbagliata di Consigli e scavetto sugli 11 metri di Candreva. Sampdoria a +5 sul Venezia terzultimo, Sassuolo fermo a 29 e scavalcato dall’Empoli.