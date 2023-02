Sampdoria, ripresa dei lavori con vista Inter: terapie per due. Il programma

La Sampdoria è tornata ad allenarsi in vista della sfida all’Inter in programma lunedì alle 20:45. Questo il report del lavoro odierno svolto dai blucerchiati

REPORT – La Sampdoria di Stankovic si è allenata questo pomeriggio in vista della sfida all’Inter. Di seguito il report : ″Dopo il martedì di completo riposo concesso da Dejan Stankovic, la Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco e lo ha fatto a due velocità. I blucerchiati maggiormente impegnati nella gara con il Monza hanno svolto lavori rigenerativi tra palestra e campo 1, dove il resto del gruppo – compreso Abdelhamid Sabiri – ha svolto una seduta aerobica, conclusa da una serie di partite in spazi ridotti. Terapie e fisioterapia per Koray Günter e Fabio Quagliarella; sessione differenziata per Simone Trimboli. Percorsi di recupero infine per Andrea Conti, Manuel De Luca e Ignacio Pussetto. Domani, giovedì, è in agenda una nuova sessione pomeridiana”.

Fonte: sampdoria.it