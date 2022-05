Sampdoria, riposo dopo la Fiorentina. Poi la ripresa prima dell’Inter

La Sampdoria dopo la straordinaria vittoria contro la Fiorentina (vedi articolo), si è concessa un meritato riposo prima di preparare l’ultima di campionato con l’Inter.

RIPOSO E POI L’ULTIMA – La Sampdoria vince in casa 4-1 contro la Fiorentina e chiude al meglio la stagione con la permanenza in Serie A, ma con l’ultima di campionato ancora da giocare contro l’Inter. I blucerchiati si presenteranno a San Siro per l’ultima con i nerazzurri, definitivo anche il programma dell’ultima giornata (vedi QUI). Marco Giampaolo ha concesso un giorno di riposo alla squadra con la ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì. Poi solo allenamenti per preparare la sfida con l’Inter, dove però non ci sarà un difensore perché squalificato. Questa la nota del club: “Un giorno di stacco prima di prepararsi per l’ultimo appuntamento della stagione, a Milano con l’Inter. La Sampdoria riprenderà gli allenamenti a Bogliasco mercoledì mattina”.

Fonte: Sampdoria.it