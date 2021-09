Sampdoria, rientrati tutti i nazionali. Partitella con la Primavera prima dell’Inter

Sampdoria-Inter andrà in scena domenica alle ore 12:30 allo stadio “Luigi Ferraris”. Di seguito il report dell’allenamento odierno dei blucerchiati in vista del match contro i nerazzurri.

IN CAMPO – Con il ritorno in Italia di Bartosz Bereszynski e Radu Dragusin, la Sampdoria ha a disposizione tutti i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Roberto D’Aversa può così preparare al meglio la sfida di domenica contro l’Inter di Simone Inzaghi. Al centro sportivo “Gloriano Mugnaini”, i due giocatori hanno svolto solo la prima parte dell’allenamento con la squadra, così come Nicola Murru ed Ernesto Torregrossa. I blucerchiati hanno poi disputato una partitella contro la Primavera. Programma personalizzato per Albin Ekdal, mentre Manolo Gabbiadini prosegue il suo recupero. Domani la Sampdoria sosterrà una seduta mattutina in vista dell’impegno contro l’Inter.

Fonte: sampdoria.it