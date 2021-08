Sampdoria, si prova il doppio colpo dal Sassuolo in vista dell’Inter – SI

La Sampdoria non si ferma più e in vista della partita contro l’Inter continua la sua campagna di rafforzamento. Secondo “Sportitalia”, si cerca il doppio colpo dal Sassuolo con l’assalto a Caputo e Defrel.

RIVOLUZIONE – L’Inter, al ritorno dalla sosta per le nazionali, potrebbe trovare una Sampdoria completamente trasformata dal mercato. Dopo l’arrivo di Radu Dragusin dalla Juventus (vedi articolo), il club blucerchiato cerca il doppio colpo in attacco dal Sassuolo: Gregoire Defrel e Francesco Caputo. Tramontata la pista che portava a Keita Baldé (ora vicino al Cagliari, vedi articolo), la Sampdoria ha allacciato i contatti con Giovanni Carnevali per provare a concludere le due operazioni. Per Defrel sarebbe un ritorno a Genova. Ore caldissime prima della chiusura.