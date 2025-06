Alla Sampdoria il primo round dei playout! Curto inguaia la Salernitana

La Sampdoria supera la Salernitana con il punteggio di 2-0 nel match valido per l’andata dei playout di Serie B. A segno Melle Meulensteen e Marco Curto.

PRIMO ROUND – La Sampdoria ospita la Salernitana nel match d’andata dei playout di Serie B. La squadra ligure, che ha potuto disporre di un’altra opportunità a causa della penalizzazione inflitta al Brescia al termine dell’annata, affronta la sfida con la mentalità giusta per sperare nella realizzazione del suo disegno. Dopo una prima fase senza occasioni concretizzate, la compagine di casa riesce infatti a portarsi in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Melle Meulensteen al 39′. I liguri non riescono a sfruttare le altre opportunità di gioco create nei primi 45 minuti di gioco, arrivando negli spogliatoi con una sola rete di vantaggio. Nella seconda frazione, la Sampdoria continua a seguire l’andamento visto precedentemente, consapevole dell’importanza di accumulare il maggior bottino possibile in vista del secondo atto di Salerno. Dopo varie occasioni, i liguri vanno a dama all’86’ grazie a Marco Curto, che insacca da posizione ravvicinata con un tocco vincente. Prima della conclusione, c’è spazio per un cartellino rosso per parte. Prima quello rimediato da Fabio Borini – dopo una revisione al VAR – per un piede a martello ai danni di Luka Locoshivili, e poi quello inflitto a Petar Stojanovic per condotta antisportiva. Si va così al secondo round con un importante vantaggio per la Sampdoria, la quale andrà a Salerno con 2 risultati su 3.

SAMPDORIA-SALERNITANA 2-0:

39′ Meulensteen (SAM), 86′ Curto (SAM).