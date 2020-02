Sampdoria, partitella in famiglia dopo il rinvio del match con l’Inter

La Sampdoria, secondo quanto riportato dal sito ufficiale dei blucerchiati, dopo il rinvio della partita con l’Inter a causa dell’emergenza coronavirus, è tornata ad allenarsi questa mattina sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco.

RIENTRO E GENOVA – La Sampdoria questa mattina è rientrata a Genova (vedi articolo) e si è subito allenata presso il Centro Sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. Di seguito il comunicato del club: “Rientrata in tarda mattinata da Milano dopo il rinvio della partita con l’Inter, la Sampdoria si è allenata sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Al lavoro agli ordini dello staff tecnico soltanto i 22 blucerchiati convocati per la sfida del “Meazza”, che hanno disputato una partitella in famiglia da due tempi da mezzora ciascuno e si sono dati appuntamento a mercoledì mattina, quando si riprenderà la preparazione in vista del posticipo di lunedì sera con l’Hellas Verona”.